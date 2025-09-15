Un motociclista falleció tras perder el control de su vehículo y colisionar contra los separadores en la carretera Comalapa, a la altura del Cantón El Tobalón, distrito de San Juan Talpa, en La Paz.

De acuerdo con reportes preliminares de la Policía, el accidente ocurrió cuando el conductor se salió de la vía y sufrió el impacto que le causó la muerte de manera inmediata.

Las autoridades no han proporcionado la identidad de la víctima ni la hora exacta en que ocurrieron los hechos.

El caso continúa bajo investigación para determinar las causas precisas que provocaron este trágico siniestro de tránsito.