Un motociclista falleció al colisionar contra un camión cisterna que transportaba gas propano en la carretera hacia Comasagua, al sur de La Libertad. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el conductor habría circulado a velocidad inadecuada, lo que provocó el impacto frontal.

Con este deceso, ya son 293 los motociclistas muertos en accidentes viales durante 2024, según cifras oficiales. El camión no sufrió daños críticos y se descartó riesgo de explosión.

La Dirección General de Tránsito investiga si el fallecido portaba casco de protección al momento del siniestro.