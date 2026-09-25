Motociclista impacta contra un microbús y sufre varias lesiones en Santa Tecla

Un motociclista resultó lesionado tras impactar contra la parte trasera de un microbús de personal privado en el bulevar Sur, en Santa Tecla.

De acuerdo con personal de Cruz Roja Salvadoreña, el motociclista presentó lesiones en el tórax, abdomen, miembro superior y miembro inferior, por lo que el personal de socorro lo trasladó a un centro asistencial.

Al lugar también llegaron agentes de la Policía de Tránsito y elementos municipales para verificar el siniestro y advertir a otros conductores sobre la emergencia.