Motociclista impacta contra un furgón estacionado en el bulevar Monseñor Romero

Un motociclista resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito en el bulevar Monseñor Romero. El percance ocurrió en el kilómetro ocho y medio de la carretera, a la altura de la intersección con Ciudad Merliot, donde el conductor impactó contra la parte trasera de un furgón que se encontraba estacionado.

Según la información preliminar, el exceso de velocidad habría provocado que el motociclista perdiera el control de la motocicleta y terminara chocando contra el vehículo.

Debido a los golpes que presentó, elementos de socorro le brindaron asistencia y posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario. La Policía Nacional Civil también se hizo presente en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes.