Un motociclista resultó lesionado este viernes tras ser impactado por un vehículo en el kilómetro 22 de la carretera al Puerto de La Libertad, en el distrito de Zaragoza.

Según reportes policiales, el conductor del automóvil asumió responsabilidad por el accidente y permaneció en el lugar para responder ante las autoridades.

El joven herido, cuyos datos no fueron revelados, fue trasladado a un centro asistencial cercano con lesiones moderadas.

Agentes de Tránsito iniciaron las pericias para determinar si el siniestro fue causado por exceso de velocidad, distracción o falla mecánica.