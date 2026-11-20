Una madre y su hijo resultaron lesionados luego de que una motocicleta los impactara mientras se desplazaban en bicicleta por el cantón San Carlos Lempa, en Tecoluca, San Vicente. El accidente ocurrió durante la noche y el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol.

Miembros de Comandos de Salvamento de Zacatecoluca, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), brindaron asistencia a las víctimas y las estabilizaron en el lugar.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca para recibir atención médica.