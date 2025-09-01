Un trágico accidente se registró en Calle al Volcán, en la conexión con la 75, donde un motociclista atropelló a un peatón, dejando como saldo una persona fallecida. Testigos señalan que el impacto fue inmediato y que la escena mantiene un gran despliegue policial mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El tráfico en la zona se ha visto seriamente afectado debido al cierre parcial de la vía en uno de sus sentidos. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas mientras se investiga el accidente y se retira el vehículo involucrado.