El incidente estaría relacionado con el traslado reciente de líderes de las estructuras criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha hacia un centro penitenciario de máxima seguridad.

A través de la red social X, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, calificó a los reclusos como responsables de extorsiones y homicidios, y señaló que ahora mantienen cautivos a agentes penitenciarios, aunque no especificó cuántos.

Las autoridades indicaron que los hechos ocurrieron en el sector del preventivo de la zona 18, al norte de la capital, y en el penal de Fraijanes 2, ubicado en la periferia noreste de ciudad de Guatemala.

De acuerdo con Jiménez, los amotinados exigen que sus principales cabecillas sean devueltos a las prisiones en las que estaban anteriormente.