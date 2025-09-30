Las inundaciones en Morazán, provocadas por el desbordamiento del río San Francisco tras las intensas lluvias, han afectado gravemente a la ciudad.

Comunidades como Barrio El Calvario y Las Flores se encuentran anegadas, lo que ha dañado alrededor de 25 viviendas y ha obligado a cinco personas a refugiarse en un albergue.

Mientras las autoridades continúan los trabajos para cuantificar los daños exactos, que incluyen varios derrumbes y deslizamientos en carreteras, los equipos de emergencia ya han logrado despejar la mayoría de estos incidentes viales.