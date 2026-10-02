MOP inicia desmontaje de la primera estación del SITRAMSS en Juan Pablo II

El Ministerio de Obras Públicas inició el desmontaje de la primera estación del SITRAMSS ubicada sobre la Alameda Juan Pablo II.

La infraestructura está frente al Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social.

Los trabajos se han concentrado en retirar parte del techo de la estación mientras maquinaria pesada permanece en el lugar.

Estas infraestructuras han permanecido cerradas desde 2019 y eran utilizadas por personas en condiciones de calle y para parqueo de motocicletas.

A medida que surgieron denuncias, las autoridades intervinieron con la colocación de mallas metálicas para restringir el acceso.