MOP cerrará autopista Los Chorros este fin de semana para voladura de rocas

El Ministerio de Obras Públicas informó que este fin de semana se realizará un cierre total de la autopista Los Chorros, desde las 0:00 horas del sábado hasta las 23:59 del domingo, para ejecutar la voladura y remoción de rocas de un talud que representa riesgo en caso de sismos.

El ministro explicó que la voladura durará apenas segundos, pero la remoción de la roca caída tomará el resto del fin de semana con maquinaria pesada.

El proyecto lleva un 60 % de avance y se proyecta que la mayor parte de la carretera esté concluida en diciembre, quedando pendientes los puentes y el viaducto.

El Parque Recreativo Los Chorros permanecerá cerrado durante los trabajos.