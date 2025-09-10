En un recorrido en diferentes puntos de venta, encontramos que los precios de carnes, lácteos y granos básicos presentan variaciones.

En el caso de las carnes, la diferencia es mínima, la libra de angelina se vende a $4.75 en los agromercados, mientras que en los mercados municipales cuesta $4.60, el puyazo se ofrece a $5.75 frente a $5.50, la posta negra a $3.99 frente a $4.50 y la carne molida se encuentra a $3.00 en los agromercados y $2.75 en los municipales.

En cuanto a los lácteos, también se observan diferencias de precios, el queso duro se comercializa a $3.20 en los agromercados y en $3.70 en los municipales, el quesillo a $2.50 frente a $2.70 y el queso poroso a $3.40 frente a $3.80, la crema en botella cuesta $3.00 en los agromercados y $2.40 en los mercados municipales.

En relación a los granos básicos, el arroz se vende a $0.25 en los agromercados y a $0.60 en los mercados municipales, los frijoles se ofrecen a $0.75 frente a $1.00 en los municipales.

En cuanto a las verduras, los agromercados ofrecen mayores cantidades por el mismo precio, el tomate se vende a 20 por un dólar frente a 10 por un dólar, el chile a 12 por un dólar frente a 6, la cebolla a 10 por un dólar frente a 6 y los plátanos a 8 por un dólar en los agromercados, mientras que en los mercados municipales se ofrecen 5 por un dólar.