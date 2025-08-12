El Salvador es susceptible a nueve tipos de amenazas de acuerdo al director de Protección Civil, como las antrópicas, las hidrológicas y las geológicas, esta última relacionada a los sismos provocados por múltiples causales una de estas las fallas locales como lo ocurrido Ahuachapán.

Enfatizó en que el país si está preparado para implementar planes ante cualquier tipo de eventos con la ejecución de una nueva metodología de respuesta denominada acción anticipatoria.

En San Lorenzo, Ahuachapán se registran 90 casas destruidas en su totalidad tras el enjambre sísmico que inició a finales de junio y que mantiene a varias personas albergadas, por ahora, las autoridades buscan soluciones habitacionales de forma definitiva en un mediano y largo plazo.