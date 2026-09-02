Monetizar el conocimiento abre oportunidades digitales para profesionales y emprendedores

La economía digital permite a profesionales y emprendedores generar ingresos al compartir su conocimiento a través de internet, trascendiendo fronteras y el tradicional intercambio de tiempo por dinero.

La psicóloga y estratega digital Claudia Canizalez explicó que monetizar el conocimiento significa enseñar lo que se sabe para impactar positivamente la vida de otras personas. Cualquier persona con una habilidad específica, ya sea emprendedor, freelancer o profesional, puede aprovechar esta oportunidad.

El miedo y la vergüenza son barreras comunes, pero Canizalez recomendó hacerlo aún con temor. El movimiento que impulsa desde hace tres años busca que los salvadoreños reconozcan el potencial de su experiencia.