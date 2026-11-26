Momentum BAC 2026 puso sobre la mesa los grandes retos y oportunidades de la transformación digital en el sector empresarial y financiero. Entre sus ejes centrales estuvieron la inteligencia artificial que actúa de forma autónoma para cumplir objetivos complejos, la ciberseguridad, la gobernanza de datos y la gestión de riesgos.

El encuentro, que se celebra cada dos años, reunió en Nueva York a 126 representantes de 92 empresas centroamericanas clientes de BAC, junto a 27 expositores internacionales. Durante dos jornadas, empresarios y especialistas analizaron cómo llevar los avances tecnológicos a soluciones concretas que optimicen operaciones y fortalezcan la toma de decisiones.

La magnitud del evento refleja el peso económico de BAC en la región: por sus medios de pago circula un volumen equivalente al 55% del PIB centroamericano. A junio de 2026, el grupo reportó activos por 46,900 millones de dólares, depósitos por 35,100 millones y un patrimonio de 4,700 millones de dólares, y lidera la región en cartera de crédito, depósitos y utilidad antes de impuestos.

La agenda contó con especialistas de McKinsey & Company, AWS, LLYC, Deloitte, Microsoft y Databricks, quienes abordaron aplicaciones tecnológicas en cuatro áreas de las finanzas empresariales: tesorería, capital de trabajo, gastos y cobros. Además, los participantes visitaron los centros de innovación de AWS, CISCO y Databricks, donde conocieron casos prácticos de cómo la tecnología ya transforma la operación de las empresas.