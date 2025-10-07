La cantante Dua Lipa fue víctima de un acercamiento indebido por parte de un fanático durante su segundo concierto en Los Ángeles.

El incidente ocurrió cuando la artista se aproximó a la valla de seguridad para interactuar con el público, momento en que un hombre la sujetó de manera inapropiada.

Un miembro del equipo de seguridad actuó de forma inmediata para retirar al individuo, mientras espectadores captaron el momento y lo denunciaron en redes sociales.

Pese a la situación, Dua Lipa demostró profesionalismo al continuar con la presentación, recibiendo muestras de apoyo del público digital que elogió la rápida intervención de su escolta.

Créditos: Instagram Dua Lipa