Mitos sobre enfermedades hereditarias

Las enfermedades hereditarias no son un mito, expertos señalan que son condiciones médicas originadas por alteraciones en el ADN que pueden transmitirse de una generación a otra.

Por otro lado, con las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, o la hipertensión, no se manifiestan de forma obligada, sin embargo, pueden intervenir otros factores.

Los especialistas señalan que conocer los antecedentes médicos de padres, abuelos y otros familiares es importante para identificar posibles riesgos y determinar si es necesario realizar algún control o estudio específico.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 7% de la población a nivel mundial vive con alguna enfermedad de origen genético o hereditario y el 70% de estas condiciones comienzan a manifestarse durante la infancia.