Miss Jamaica demanda a Miss Universo por caída que le causó lesión cerebral

La Miss Universo de Jamaica, Gabrielle Henry, presentó una demanda contra la organización Miss Universo a la que acusa de negligencia tras la estrepitosa caída que sufrió del escenario durante las actividades preliminares del certamen en Tailandia.

La oftalmóloga de 30 años sufrió una lesión cerebral traumática acompañada de una hemorragia aguda, una contusión hemorrágica en el lóbulo frontal y una hemorragia subdural, por lo que permaneció hospitalizada del 19 de noviembre al 10 de diciembre de 2025.

Diez meses después del accidente, continúa con su proceso de recuperación física y emocional, que ha implicado cambios importantes en su vida cotidiana.