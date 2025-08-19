El Ministerio de Salud ha identificado un nuevo caso de miasis por gusano barrenador en humanos, según el boletín epidemiológico este fue detectado en la semana 31, aunque la vigilancia epidemiológica no detalla la edad ni el estado de la persona afectada. Especialistas señalan que esta infección se está convirtiendo en un problema de salud pública.

En mayo fueron identificados los primeros tres casos de miasis en humanos en el país, según detallaron autoridades los pacientes se recuperaron luego de extraer el parasito y recibir tratamiento médico. El gusano barrenador es una plaga peligrosa que afecta tanto a humanos como animales, depositando las larvas sobre heridas abiertas.

Datos de monitoreo señalan que panamá mantiene la mayor cifra de casos de gusano barrenado en humanos en Centroamérica contabilizándose 61, mientras que en Honduras ya se reportan 59, 40 en Costa Rica y 4 en Guatemala.