Un nuevo caso de miasis por gusano barrenador en humanos ha sido registrado en el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, el informe no revela donde fue localizada la persona infectada, ni el estado de salud, el presidente del Colegio Médico, Iván Solano, señaló la actualización tardía por parte de la institución, aseguró que recientemente en el sector privado se atendió un caso de esta infección.

Además, cuestionó el manejo que el Ministerio de Salud le ha dado a los casos de gusano barrenado en humanos, ya que aseguró que aún no ha sido declarado como epidemia.

El primer caso de gusano barrenado en el país, se reportó en diciembre de 2024, luego de 30 años que había sido erradicada la enfermedad, mientras que las primeras tres infecciones en humanos se reportaron en mayo del presente año.

La miasis de gusano barrenador es causada por una larva de moscas que invaden los tejidos vivos de humanos y animales, causando generando daños si no se detecta y trata a tiempo.