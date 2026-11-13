Ministro de Trabajo advierte acciones contra alcaldía de Usulután Norte

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, advirtió que podrían presentar acciones por la vía penal contra la alcaldía de Usulután Norte por presuntas vulneraciones a los derechos laborales de sus empleados.

Entre las irregularidades señaladas figuran supuestos incumplimientos recurrentes en el pago de salarios, retenciones legales y prestaciones.

Castro informó que ya instruyó a las jefaturas departamentales para que verifiquen el cumplimiento de estas obligaciones por parte de la comuna. La medida busca comprobar las condiciones laborales y determinar si existen incumplimientos en los pagos correspondientes a los trabajadores municipales.