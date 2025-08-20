El ministro de Medio Ambiente advirtió que para septiembre se esperan lluvias más rápidas e intensas en gran parte del territorio salvadoreño, lo que podría generar riesgos en comunidades vulnerables.

El funcionario señaló que, además de reforzar planes de prevención, se implementan acciones de limpieza en el lago de Suchitoto, ya que la contaminación agrava los efectos climáticos.

También explicó que estas medidas buscan mitigar impactos ambientales, mientras se coordina con gobiernos locales para garantizar mayor protección a la población.