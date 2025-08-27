La ministra de Educación, Carla Trigueros, visitó el Centro Escolar Católico Inmaculada Concepción y la Escuela de Educación en La Libertad para supervisar la implementación de las medidas de cortesía escolar.

Durante el recorrido, verificó que más de 1,050 estudiantes cumplan con los protocolos de disciplina que incluyen el uso correcto del uniforme, adecuada presentación personal y saludos cordiales.

La funcionaria constató personalmente cómo los más de 700 alumnos del primer centro y 350 del segundo ya aplican estas normas de convivencia escolar como parte de las políticas educativas del gobierno.