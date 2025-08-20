La ministra de Educación, Karla Triguero, recorrió el Instituto Nacional Ayutuxtepeque para verificar que se cumplan las normas de convivencia escolar.

Durante la visita, la funcionaria destacó que la disciplina y el respeto entre los estudiantes fortalecen la formación académica, mientras subrayó que la limpieza de los ambientes contribuye a un mejor aprendizaje.

Triguero añadió que la buena presentación personal es parte de los valores que el ministerio promueve, porque refleja el compromiso de los alumnos con su desarrollo integral.