Ministra de Vivienda coloca primera piedra de proyecto habitacional en Ciudad Arce

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, participó en la colocación de la primera piedra de Portal de San Andrés, un nuevo proyecto habitacional que se desarrollará en Ciudad Arce, sobre la carretera que conduce hacia Santa Ana.

El complejo contempla la construcción de tres torres de apartamentos, además de un área destinada a un centro comercial.

El proyecto contará con una inversión aproximada de 36 millones de dólares y se construirá en una zona donde residen más de 65.000 habitantes. El sector también concentra fábricas y parques industriales.