Ministra de Relaciones Exteriores en la ONU

Con un fuerte mensaje inició la participación de El Salvador en la Asamblea General de la ONU, donde hizo un llamado para que este organismo sea capaz de responder ante las crisis mundiales con mayor agilidad, cuestionando incluso su relevancia.

La canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, también aprovecho para reiterar los avances que ha tenido el país en la seguridad, con lo cual afirma se ha convertido en un referente para otras naciones.

Además, la funcionaria pidió a los países no conformarse y no aceptar la guerra, la pobreza y la violencia.

Por otra parte, hizo énfasis en la importancia que se respete la soberanía de los países.

El discurso de la canciller coincide en el brindado por el presidente Nayib Bukele años anteriores.

Pero desde el 2025 el mandatario salvadoreño no asistió a la Asamblea General de la ONU, porque le pareció inútil según publicó en redes sociales, y este 2026, también estuvo ausente.