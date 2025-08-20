La Ministra de Educación realizó un recorrido de supervisión en centros escolares de San Salvador para verificar el aseo, respeto y calidad educativa en las instituciones.

La funcionaria visitó el centro Dr. Arturo Romero y el colegio Doroteo Vasconcelos, donde constató personalmente el estado de las instalaciones, la interacción entre estudiantes y docentes, evaluando el cumplimiento de los protocolos de convivencia y limpieza, en el marco del plan de fortalecimiento del ambiente escolar que impulsa el Ministerio de Educación a nivel nacional.