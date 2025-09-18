El Ministerio de Agricultura informó que la incidencia del gusano barrenedor en el ganado se redujo en un 98%, lo que refleja un avance significativo en las campañas sanitarias.

Aunque hace cuatro meses se contabilizaban más de 5 mil reses infestadas, todas fueron tratadas de manera efectiva y ya se encuentran recuperadas.

Actualmente, solo persisten 100 casos activos, lo que demuestra que el control sanitario ha sido sostenido y que la vigilancia permanente resulta clave para evitar nuevos brotes.