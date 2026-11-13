Ministerio de Trabajo inicia proceso sancionatorio contra alcaldía de Usulután Norte por atrasos 

El Ministerio de Trabajo inició un proceso sancionatorio contra la alcaldía de Usulután Norte por los atrasos en los pagos a los trabajadores municipales. La comuna se atrasa de forma permanente con las retenciones legales de los empleados.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció la medida durante la celebración de los cuarenta y siete años de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales.

Señaló que la alcaldía se atrasa todos los meses con los pagos y con el envío de las retenciones a las instituciones competentes.

Miembros de Sastram también se refirieron a la posible disminución de la jornada laboral. Un representante indicó que los trabajadores municipales ya trabajan con turnos de veinticuatro horas en la Alcaldía de San Salvador. Añadió que la medida no les afecta porque ya tienen el sistema adaptado desde hace años.