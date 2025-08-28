Uno de los principales obstáculos que enfrenta el mercado informal es la falta de acceso a la banca privada, ante esta situación el Consejo Superior del Trabajo presentara una bitácora de opciones, que incluirá modificaciones legales que brinden oportunidades a este sector y les permita adaptarse a la formalidad, señala el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

En el país el 70% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal y solo un 30% se encuentra en mercado formal, una situación que impacta en las estadísticas de desempleo, reitera el titular de esta cartera de Estado, 2024 cerró con una tasa del 5.2%.

El funcionario destacó que el código de trabajo no ha sido modificado en 50 años, cuando el mercado laboral ha cambiado debido al desarrollo tecnológico, agrego que el escenario propicio para hacer modificaciones es el Consejo Superior del Trabajo.