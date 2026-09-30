Ministerio de Trabajo abre plazo para pago de aguinaldo desde octubre hasta diciembre

El Ministerio de Trabajo inició el plazo para que las empresas entreguen el pago del aguinaldo a los trabajadores, vigente del 1 de octubre al 20 de diciembre. Las inspecciones para verificar el cumplimiento del beneficio comenzarán de inmediato, aunque las sanciones solo procederán tras la fecha límite.



El funcionario aclaró que anteriormente el plazo iniciaba el 20 de octubre, pero este año se adelantó al 1 de octubre. Las inspecciones ya están en marcha, pero no se puede sancionar a ninguna empresa antes del 20 de diciembre.

De encontrar irregularidades, se iniciarán los procesos de infracción correspondientes. El pago del aguinaldo es un beneficio obligatorio para todos los trabajadores del sector formal.