A 99% disminuyeron los homicidios en el país según el informe presentado por el Ministerio de Justicia al pleno de la Asamblea Legislativa, los datos abarcan de junio 2024 a mayo de 2025, el documento señala que se contabilizaron 294 días sin homicidios, y se reportaron 32,917 detenciones por el cometimiento de diferentes delitos y dieron asistencia social a 589 personas víctimas de violencia.

Además, hubo 37% de reducción en incidencia delictiva, y 50% menos homicidios en menores de edad en comparación con el año anterior, el informe confirma que se desarticularon 71 estructuras de pandillas, 64 bandas criminales, tres estructuras vinculadas al narcotráfico y 23 bandas de narcotraficantes resultando en la detención de 4,312 personas.

Lo que sí tuvo un incremento fue el flujo migratorio, que subió un 6.42% en comparación de 2024. La emisión de pasaportes también tuvo un aumento del 1.82% y un 25.28% los tramites de residencia en Estados Unidos.