Ministerio de Salud inaugura mini nido en el Hospital Zacamil para atención materno-infantil

El Ministerio de Salud inauguró un mini nido en el Hospital Nacional Zacamil, un espacio renovado para que las embarazadas reciban atención durante el parto y la recuperación, en el marco del proyecto Nacer con Cariño.

El área cuenta con espacios para evaluación, preparación, parto, recuperación y quirófanos para emergencias obstétricas.

También incorpora el «cuarto mariposa», destinado a brindar privacidad a familias que enfrentan una pérdida gestacional.

El Hospital Zacamil ocupa el segundo lugar en nacimientos de la red, con el 14.6 %.