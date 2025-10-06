El Ministerio de Salud de El Salvador anunció el avance en el equipamiento médico del Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa, cuyas infraestructuras están finalizadas y recibiendo tecnología sanitaria para iniciar operaciones este año.

El titular de la cartera confirmó un incremento presupuestario del 12% para 2026, equivalente a más de 100 millones de dólares adicionales, destinados a reforzar telemedicina, inteligencia artificial y equipamiento hospitalario.

Paralelamente, la institución desarrolla un programa de formación de especialistas que incorporará 400 médicos anuales a la red pública, la fuga de talento y el recambio generacional pendiente en un sistema que busca descongestionar zonas prioritarias como el área norte del país mediante modernas instalaciones con calderas, lavanderías y gases medicinales operativos.