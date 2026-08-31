Ministerio de Obras Públicas impulsa bicicletas eléctricas y ciclovías ante alza de combustibles

Ante el nuevo incremento en el precio de los combustibles para la primera quincena de septiembre, el Ministerio de Obras Públicas promueve el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad, con la instalación de bicicletas eléctricas en puntos del área metropolitana de San Salvador.

El ministerio informó que hay 150 kilómetros de ciclovías construidas y cuatro biciestaciones operando.

La Ley Marco para el Uso y Fomento de la Bicicleta, vigente desde 2020, otorga a los ciclistas el derecho a ocupar todo el carril en vías públicas.

El 20 de septiembre se realizará una pedaleada en el centro histórico y el 11 de octubre se espera la participación de 10,000 personas.