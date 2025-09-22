La influencia de una onda tropical seguirá provocando la formación de chubascos y tormentas, entre moderadas y fuertes este lunes 22 de septiembre según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A medida que avance la tarde, se desarrollaran a lo largo de la cadena montañosa norte, franja volcánica, especialmente en los tramos central y occidental.

Durante la noche, los chubascos y tormentas se concentran en la zona norte y sectores del oriente del país.

El viento estará variando de 9 a 18 km/h. Los cuales, durante las tormentas, pueden alcanzar hasta 35 km/h.

Esta condición climática podría generar anegaciones, inundaciones urbanas, crecidas súbitas, deslizamientos y caídas de rocas, los puntos con mayor riesgo de estas afectaciones son principalmente en el Área Metropolitana de San Salvador, la zona norte montañosa, cadena volcánica y la zona costera para central a oriental.

Un pronóstico similar se prevé para el martes 23 de septiembre.