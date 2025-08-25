El Ministerio de Educación ha establecido un nuevo reglamento que obliga a los estudiantes a demostrar cortesía obligatoria bajo un sistema de deméritos que registrará cada omisión de saludos o expresiones de respeto.

Este marco, que entrará en vigor el 1 de septiembre, busca fomentar valores fundamentales aunque contempla sanciones progresivas que culminan con la no promoción de grado tras quince incumplimientos.

Los alumnos, no obstante, podrán eliminar deméritos si completan una semana con conducta ejemplar o participan en campañas de valores, un esfuerzo que será supervisado por la Dirección Nacional de Convivencia Escolar para garantizar su implementación uniforme.