El Ministerio de Educación implementará un nuevo reglamento que sancionará a los estudiantes que omitan palabras de cortesía o utilicen expresiones irrespetuosas hacia sus compañeros o docentes.

Esta medida, que forma parte de una política para reforzar la convivencia escolar, busca establecer consecuencias claras para quienes promuevan actitudes negativas en el aula.

Aunque el cambio generará ajustes en las normas de disciplina, también plantea la necesidad de que las instituciones educativas refuercen programas de formación en valores, lo que permitiría prevenir conflictos y mejorar el clima escolar.