Ministerio de Educación abre convocatoria para tutores presenciales 2026 

Profesionales salvadoreños y extranjeros en educación podrán postularse a las plazas del Programa de Tutores Presenciales 2026. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre de 2026.

Los interesados deben tener profesorado o licenciatura en educación con especialidad en lenguaje, matemática o ciencias naturales, además de estar inscritos en el registro del escalafón docente; en el caso de los extranjeros se tomará en cuenta el registro equivalente de su país de origen.

También se solicita experiencia en docencia, tutorías, talleres o proyectos educativos y sociales, así como en el trato directo con estudiantes y familias. Las personas seleccionadas trabajarán de forma presencial en distintos centros educativos del país y tendrán un contrato indefinido. La convocatoria no detalla el salario ni el número total de plazas disponibles.