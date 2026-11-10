Ministerio de defensa destina 85 % de su presupuesto 2027 a salarios y alimentación de soldados

El 85 % del presupuesto del Ministerio de Defensa para 2027 se destinará a remuneraciones, pagos salariales y alimentación de los soldados.

La cartera tendrá una asignación de 314 millones 596 mil 852 dólares para ese año, según la información presentada.

De ese total, 39 millones se destinarán a bienes y servicios y 2.1 millones de dólares a gastos financieros.

Una cifra similar se asignará a transferencias, mientras que el mayor monto corresponde a remuneraciones.

El bono trimestral que se asigna al personal de tareas de seguridad pública no se limita a los miembros de las Fuerzas Armadas.

También alcanza a la Policía Nacional Civil, según se detalló durante la presentación. El titular de Defensa se refirió además al apoyo de la Fuerza Armada para combatir a las pandillas.

Sostuvo que los soldados salen a la calle a buscar a los pandilleros para entregárselos a la Policía Nacional Civil.

Argumentó que así se mantiene el Estado de Derecho, porque la Constitución no le da a la Fuerza Armada la responsabilidad de la seguridad pública.