La campaña nacional contra el gusano barrenador en El Salvador ha reducido los casos de 5.000 a menos de 100 a nivel nacional, según confirmó Mateo Rendón presidente de la Mesa Nacional Agropecuaria desde el Bajo Lempa en Usulután.

Comunidades que reportaban hasta diez casos activos hace cuatro meses ahora registran cero infestaciones, gracias al trabajo permanente del Ministerio de Agricultura que mantiene equipos en terreno durante los últimos nueve meses.

Aunque la plaga sigue presente, los agroservicios ya cuentan con abastecimiento adecuado de medicamentos que faltaban al inicio de la crisis, y las capacitaciones a ganaderos han creado mayor conciencia sobre prevención y control.