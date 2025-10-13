El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó la suspensión de las clases presenciales en instituciones públicas a nivel nacional debido a las intensas lluvias que afectan diversas regiones.

La medida, que se mantendrá hasta nuevo aviso, contempla que los estudiantes continúen recibiendo sus contenidos de manera virtual.

Además, se indicó que los colegios y universidades privadas podrán decidir si se suman o no a la disposición, según sus propias evaluaciones y condiciones de seguridad.