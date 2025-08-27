El director y subdirector del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) fueron destituidos de sus cargos por orden de la ministra de Educación, Karla Trigueros.

Tras la medida, representantes del Ministerio de Educación (Mined) recibieron a los alumnos para supervisar el nuevo reglamento, que exige uniforme completo y un corte de cabello adecuado.

Esta decisión se produce tras la viralización de un video donde estudiantes realizaban una protesta y presuntas señas alusivas a pandillas años atrás, durante la gestión de Óscar Melara, quien laboró 34 años en la institución.