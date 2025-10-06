Cada día las empresas son el blanco de ataques de los ciberdelincuentes quienes tratan de robar los datos y otra información sensible, utilizando las redes sociales y la inteligencia artificial para lograr su objetivo.

Los cibercriminales no paran y frecuentemente están probando diferentes métodos para vulnerar las cuentas de las empresas, por lo que operan desde diferentes países.

El robo de información para una empresa puede ser fatal, llevándola a la quiebra, obligándola a cerrar operaciones.

Por ello la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollan el foro de ciberseguridad denominado: blindando el futuro digital empresarial.

Si no se toman acciones contra los ciberataques para el año 2027 la perdida global para las empresas podría duplicarse superando los 24 billones de dólares.