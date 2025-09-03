Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi revelaron en Instagram la primera foto de la bebé que adoptaron recientemente, lo que ha generado una ola de comentarios emotivos en redes.

La imagen, en la que se observa a Jake caminando por la pista de un aeropuerto mientras carga una sillita de bebé, fue publicada menos de dos semanas después de que la pareja anunciara la noticia.

Esta muestra pública de ternura, que refleja la emoción de los nuevos padres, consolida el interés mediático en torno a la vida familiar de la actriz de Stranger Things.