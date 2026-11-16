La tropa salvadoreña en Haití retomó los locales de electricidad situados en el Boulevard del Bicentenario de Puerto Príncipe. La operación se ejecutó con el apoyo de las fuerzas de seguridad del país caribeño contra los grupos armados de la zona.

El enfrentamiento dejó al menos doce personas fallecidas, según el reporte de las autoridades. Además, se reportó otra masacre de al menos diez agricultores en el centro de Haití, atribuida a una banda criminal.

Dos mil militares salvadoreños continúan en la búsqueda de cuatro técnicos de aviación desaparecidos. Su base de operaciones es el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe.

En San Salvador se desarrolla una conferencia de Estado y Democracia con la prevista participación de funcionarios haitianos.