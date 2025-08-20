Es la petición de militantes departamentales del FMLN luego que el juez del tribunal primero de sentencia revocará las medidas sustitutivas y ordenará su detención mientras enfrenta la última etapa judicial por fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Miembros del partido de izquierda aseguran que el proceso ya está viciado.

No descartan la imposición de una condena y piden que la resolución esté apegada a garantías constitucionales que velen por el cumplimiento de los derechos humanos.

En otros temas, también se refirieron a la situación actual de las sedes departamentales y de los retos que tienen para los comisos de 2027 y enfatizan que no existe división al interior del partido político, actualmente, el partido de izquierda tiene una militancia de alrededor de 16,000 persona.