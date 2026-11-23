Miley Ray Cyrus nació el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee, Estados Unidos, y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música pop internacional. Hija del cantante country Billy Ray Cyrus, estuvo vinculada al mundo artístico desde pequeña.

Su gran oportunidad llegó en 2006, cuando protagonizó la serie de Disney Channel Hannah Montana e interpretó a Miley Stewart, una adolescente con doble vida como estudiante y estrella musical.

La producción alcanzó un enorme éxito y la convirtió en un fenómeno juvenil a nivel mundial. Tras finalizar su etapa en Disney, inició una transformación musical que le permitió construir una identidad propia.

Publicó álbumes como Breakout, Bangerz y Plastic Hearts, en los que exploró estilos que van desde el pop hasta el rock y el country.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado una gran capacidad para reinventarse y mantenerse vigente en la industria.