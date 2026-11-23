Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se casaron en una ceremonia celebrada en Palm Springs, California. El enlace tuvo lugar el sábado 21 de noviembre.

La pareja, que lleva cinco años de relación, celebró su boda en una reunión íntima con familiares y amigos cercanos. Entre los asistentes estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante, y su hermana Noah.

El lugar fue decorado con flores blancas. Morando fue visto llegando horas antes de la ceremonia con una chaqueta verde y pantalones negros.

Tish Cyrus fue fotografiada llorando junto a su esposo, Dominic Purcell. Los festejos comenzaron el viernes por la noche con un ensayo de la ceremonia. Al menos 20 invitados asistieron al encuentro, donde se ofrecieron filete mignon y ravioles de langosta.

Se desconoce si el padre de la cantante, Billy Ray Cyrus, estuvo presente.

Este es el segundo matrimonio de Miley Cyrus, quien anteriormente estuvo casada con Liam Hemsworth.