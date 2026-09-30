Miles de salvadoreños dependen de una máquina de diálisis  

La diálisis es un tratamiento vital que limpia la sangre y elimina el exceso de líquidos, sustituyendo parte de las funciones que los riñones ya no pueden hacer, en El Salvador miles de pacientes han requerido este tratamiento.

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Salud, reveló que 7,088 pacientes iniciaron diálisis entre 2016 y 2023, de estos el 79.5% sobrevivió al primer año de tratamiento, pero a los cinco años, la supervivencia es del 50.6%, según los resultados del informe.

Pero detrás de la enfermedad renal, también se encuentran otros padecimientos. La diabetes y la hipertensión son señaladas como las principales causas en el estudio.

Del total de pacientes analizados, el 23.6% tenía una enfermedad renal de origen hipertensivo y el 14.7% de origen diabético.

Para atender esta enfermedad existen dos tratamientos, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, ambas tienen el mismo objetivo. En El Salvador, la diálisis peritoneal es la principal modalidad. El 78.5% decide por este tratamiento, mientras que el 21.5% la hemodiálisis.

La edad y las condiciones en las que se detecta la enfermedad también marcan una diferencia, los datos del estudio muestran que el pronóstico no depende únicamente del tratamiento, sino también de los factores que acompañan al paciente desde el momento en que inicia la terapia.